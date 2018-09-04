MB: Çarşamba günü geçici rezerv 148.43 milyar TL ekside

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Merkez Bankası verilerine göre, yarın için açıklanan geçici rezerv 148 milyar 430.2 milyon TL ekside. Merkez Bankası'nın Perşembe günü için açıkladığı geçici rezerv ise 0.0 olarak görünüyor.
Merkez Bankası'nın sabah açıkladığı geçici verilerde piyasa, Çarşamba günü için 2 milyar 2.2 milyon TL fazlada, Perşembe günü için ise 0.0 olarak görünüyordu.
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