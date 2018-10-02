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MB döviz depo ihalesinde 145 milyon dolar teklif geldi

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 145 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 145 milyon dolar oldu.

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 145 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 145 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası, bugün 1 milyar dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı. 1 hafta vadeli ihalede faiz oranı TL'de yüzde 24.00, dolarda ise yüzde 2.25 olarak açıklandı.

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