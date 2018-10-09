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MB döviz depo ihalesinde 160 milyon dolar teklif geldi

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 160 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 160 milyon dolar oldu.

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 160 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 160 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında bugün 1.0 milyar dolar tutarında bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı.
Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı TL'de yüzde 24.00, dolarda ise yüzde 2.25 olarak açıklanmıştı.

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