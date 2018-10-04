MB döviz depo ihalesinde 215 milyon dolar teklif geldi

İstanbul, 4 Ekim (DHA) - Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 215 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 215 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası, bugün 1 milyar dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı. Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı TL'de yüzde 24.00, dolarda ise yüzde 2.25 olarak açıklanmıştı.
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