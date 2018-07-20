MB döviz depo ihalesinde 240 milyon dolar teklif geldi

İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 240 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 240 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında, bugün 1 milyar 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı. Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı TL'de yüzde 17.75, dolarda ise yüzde 2.00 olarak açıklanmıştı.
Bedelli askerlik için 'uygun kredi' geliyor
Altında ikinci yarı tahmini
Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum
Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı
Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Borsa güne yükselişle başladı
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum