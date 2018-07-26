MB döviz depo ihalesinde 575 milyon dolar teklif geldi

İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası'nın açtığı lira depo karşılığı döviz depo ihalesinde 575 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 575 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında bugün 1 milyar 500 milyon dolar tutarında bir hafta vadeli lira depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı. Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı lirada yüzde 17.75, dolarda ise yüzde 2.00 olarak açıklanmıştı.
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