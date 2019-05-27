MB: Döviz fonları zorunlu karşılıkları 200 baz puan artırıldı

İstanbul, 27 Mayıs (DHA) - Merkez Bankası, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4.2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."

