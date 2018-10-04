MB: Döviz kuru gelişmeleri birçok kalem üzerinde belirgin ölçüde hissedildi

İstanbul, 4 Ekim (DHA) - Merkez Bankası, döviz kurlarındaki gelişmelerin, birçok kalem üzerinde "belirgin ölçüde hissedildiğini" ve özellikle temel mallarda "yıllık enflasyonun dayanıklı tüketim malları öncülüğünde kayda değer bir artış sergilediğini" açıkladı.

Tüketici fiyatları Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 6.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 24.52 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6.30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19.37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13.75 arttı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi de, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10.88, yılın ilk dokuz ayında yüzde 38.96, yıllık yüzde 46.15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21.36 yükseldi.

Merkez Bankası'nın, "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunda, "Fiyat artışları alt gruplar geneline yayılmış, enflasyondaki yükselişin ana sürükleyicisi temel mal, gıda ve enerji grupları olmuştur" denildi ve şu saptamaya yer verildi:

"Yakın dönemdeki döviz kuru gelişmelerinin yansımaları birçok kalem üzerinde belirgin ölçüde hissedilirken, özellikle temel mallarda yıllık enflasyon dayanıklı tüketim malları öncülüğünde kayda değer bir artış sergilemiştir.

"Bu dönemde başta hizmetler olmak üzere döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmesi dikkat çekmiştir.

"Üretici fiyat gelişmeleri bilhassa enerji ve ara malları kanalıyla maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi sert bir yükseliş göstermiştir."

