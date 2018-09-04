MB: Enerji fiyatlarındaki güçlü artışın Eylül'de de devam etmesi bekleniyor

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Merkez Bankası, enflasyonun hızlı yükselişindeki etkenlerden enerji fiyatlarındaki güçlü yükselişin Eylül ayında da sürmesinin beklendiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; tüketici fiyatları Ağustos’ta bir önceki aya göre 2.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 17.90 düzeyine yükseldi. Yurt içi üretici fiyat endeksi de Ağustos’ta Temmuz ayına göre yüzde 6.60 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 32.13 düzeyine tırmandı.

Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı. Raporda özet değerlendirme şöyle yapıldı:

"Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 2.30 oranında artmış ve yıllık enflasyon 2.05 puan yükselerek yüzde 17.90 oldu.

"Gıda enflasyonu işlenmiş gıda grubundaki olumsuz seyre bağlı olarak bir miktar yükseldi.

"Enflasyondaki artışın ana sürükleyicileri temel mal ve enerji fiyatları oldu.

"İthal içeriği yüksek temel mallarda yüksek oranlı fiyat artışları izlendi.

"Enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin Eylül ayında da devam etmesi bekleniyor.

"Bu dönemde hizmet sektöründe de genele yayılan fiyat artışları izlendi.

"Üretici fiyatları maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etti.

"Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi önemli ölçüde yükseldi."

