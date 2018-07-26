İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası'nın "Enflasyon Raporu 2018-III" 31 Temmuz Salı günü yayımlanacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Rapor’un tanıtımı amacıyla 31 Temmuz saat 10:30'da Ankara’da bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya toplantıda bir sunum yapacak.

