MB: Enflasyon Raporu 2019-II toplantısı 30 Nisan'da

İstanbul, 29 Nisan (DHA) - Merkez Bankası, Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı'nın 30 Nisan Salı günü İstanbul’da yapılacağını duyurdu.

Merkez Bankası açıklamasında, "Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı 30 Nisan tarihinde İstanbul’da yapılacaktır, 'Enflasyon Raporu 2019-II' 30 Nisan Salı günü yayımlanacak olup Rapor’un tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da İstanbul’da bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Başkan Murat Çetinkaya toplantıda bir sunum yapacaktır" denildi.

