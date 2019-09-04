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MB - Enflasyondaki düşüşte liradaki istikrar ve beklentilerdeki iyileşme etkili oldu

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, enflasyondaki düşüşte, liradaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin etkili olduğunu açıkladı.

MB - Enflasyondaki düşüşte liradaki istikrar ve beklentilerdeki iyileşme etkili oldu

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Merkez Bankası, enflasyondaki düşüşte, liradaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin etkili olduğunu açıkladı.
Merkez Bankası'nın "Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda, "Yıllık enflasyon alt gruplar genelinde gerilerken, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici oldu. Bu dönemde gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi sürdü. Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü destekledi" denildi.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
- Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 0.86 arttı, yıllık enflasyon 1.64 puan azalarak yüzde 15.01’e geriledi.
- Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 2.48 ve 2.6 puan düşüşle yüzde 15.05 ve 13.6 oldu.
- Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mal, enerji, gıda ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 1.35, 0.67, 0.32 ve 0.14 puan azalırken, alkol-tütün grubunun katkısı ise 0.98 puan arttı.
- Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde, B göstergesinin eğiliminde temel mal grubu kaynaklı olarak düşüş görüldü.
- Hizmet fiyatları Ağustos ayında yüzde 1.12 artarken, grup yıllık enflasyonu 0.38 puanlık düşüşle yüzde 14.19’a geriledi.
- Yıllık enflasyondaki gerilemeye lokanta-otel ve haberleşme grupları destek verirken, kira ve ulaştırma gruplarında yatay bir seyir, diğer hizmetlerde ise yükseliş görüldü.
- Lokanta-otel grubunda yemek hizmetleri kaynaklı görülen yavaşlamada gıda fiyatlarındaki ılımlı seyir de etkili olmuştur. Diğer hizmetler grubunda yüksek bir aylık artış izlenirken, bu gelişmenin temel belirleyicisi özel üniversite ücretlerinde gözlenen yüzde 16.39’lık artış oldu.
- Temel mal grubu yıllık enflasyonu Ağustos ayında 4.79 puan düşüşle yüzde 13.02 oldu. Bu gelişmede dayanıklı ve diğer temel mal gruplarının etkisi öne çıkarken, giyim grubu yıllık enflasyonu sınırlı bir artış gösterdi. Dayanıklı mal grubu fiyatları beyaz eşya fiyatlarındaki yüzde 1.05’lik artışa karşın, otomobil fiyatları (yüzde -2.83) öncülüğünde yüzde 1.42 geriledi.
- Bu dönemde diğer temel mallar grubu fiyatlarının sınırlı da olsa düşüş kaydetmesi dikkat çekerken, temel mal grubu enflasyonu yüksek baz etkisinin yanı sıra yakın dönemdeki döviz kuru gelişmeleri ve iktisadi faaliyetteki ılımlı seyrin etkisiyle yavaşlama eğilimini sürdürdü.
- Enerji fiyatları Ağustos ayında yüzde 0.34 arttı. Bu dönemde, doğalgaz fiyatlarındaki ayarlamanın (yüzde 14.64) etkisini, Türk lirasındaki ılımlı seyir ve petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak yüzde 4.24 düşen akaryakıt fiyatları sınırladı. Böylelikle enerji yıllık enflasyonu 5.4 puan azalışla yüzde 7.79 seviyesine geriledi.
- Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Ağustos ayında 0.99 puan azalarak yüzde 17.22 olmuştur. Bu gelişmede hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda enflasyonunun olumlu etkisi hissedildi.
- Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde 11.89’a, işlenmiş gıdada ise yüzde 22.32’ye geriledi. Diğer taraftan, bu dönemde taze meyve ve sebze grubu yıllık enflasyonu bir miktar yükseldi.
- Ertelenmiş maliyet etkilerine bağlı olarak Mayıs ayından bu yana yüksek artışlar gösteren işlenmiş gıda fiyatları, Ağustos ayında görece düşük (yüzde 0.61) yükseldi. Bu grupta, ekmek-tahıl fiyatlarında son aylarda görülen artış eğilimi bu dönemde yavaşlarken, çay fiyatlarındaki artış hız kesmekle birlikte devam etti. Bu gelişmelerle, taze meyve ve sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 18.69 seviyesine geriledi.
- Ağustos ayında tütün ürünleri fiyatları yüzde 20.84 artmıştır. Bu doğrultuda, alkol-tütün grubunun yıllık enflasyonu 22.19 puan artışla yüzde 41.42’ye ulaştı.
- Yurt içi üretici fiyatları Ağustos ayında yüzde 0.59 azalırken, yıllık enflasyon 8.21 puan düşüşle yüzde 13.45’e geriledi. Bu gelişmede, döviz kuru ve petrol fiyatlarının olumlu seyri belirleyici oldu. Bu dönemde, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğiliminde kayda değer bir düşüş izlendi.
- Dayanıklı tüketim malları fiyatları başta mobilya ürünleri olmak üzere, mücevherat ve ev aletleri kaynaklı olarak arttı.
- Enerji grubunda fiyat artışını gaz ve elektrik imalatı sürüklemiş; rafine edilmiş petrol ürünleri ise aşağı yönlü katkı verdi. Ara malı grubu fiyatlarındaki aylık düşüşte demir-çelik, temel kimyasal ürünleri, tekstil iplik ve elyafları ile kâğıt ürünleri belirleyici olurken; sermaye mallarında özel amaçlı makineler, metal yapı ürünleri ve iletişim ekipmanları etkili oldu.
- Dayanıksız tüketim malları fiyatlarındaki düşüşte et ürünleri öne çıkmış, tütün ürünleri ise bu dönemde yukarı yönlü katkı verdi. Sonuç olarak, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskılarında son dönemde önemli bir azalış gözlendi. (Grafik)

MB - Enflasyondaki düşüşte liradaki istikrar ve beklentilerdeki iyileşme etkili olduMB - Enflasyondaki düşüşte liradaki istikrar ve beklentilerdeki iyileşme etkili olduMB - Enflasyondaki düşüşte liradaki istikrar ve beklentilerdeki iyileşme etkili olduMB - Enflasyondaki düşüşte liradaki istikrar ve beklentilerdeki iyileşme etkili oldu

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