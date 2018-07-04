MB: Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı işlenmemiş gıda grubundan

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının, "sebze ürünleri öncülüğünde işlenmemiş gıda grubundan" geldiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici fiyatları Haziran'da aylık bazda yüzde 2.61 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.39 düzeyine yükselirken, yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 9.17'yi buldu.

Merkez Bankası'nın "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunda şöyle denildi:

"Enflasyondaki artış alt gruplar geneline yayılmıştır.

"Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı sebze ürünleri öncülüğünde işlenmemiş gıda grubundan gelmiştir.

"Bu dönemde enerji enflasyonundaki yukarı yönlü seyir sürmüştür.

"Döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak başta beyaz eşya ve otomobil olmak üzere dayanıklı tüketim mallarında yüksek oranlı fiyat artışları kaydedilmiştir.

"Türk lirasındaki değer kaybı, ithal içeriği yüksek diğer temel malların yanı sıra bazı hizmet gruplarını da olumsuz etkilemiştir.

"Bu dönemde hizmet enflasyonunda genele yayılan artışlar izlenmiştir.

"Bu gelişmede maliyet unsurlarının yanında, talep yönlü etkiler de hissedilmiştir.

"Bu çerçevede, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları ve ana eğilimleri kayda değer bir biçimde yükselmiştir."



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