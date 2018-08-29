FİNANS

MB: Gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitleri iki katına çıkarıldı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 09:19 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, bugünden itibaren, Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerini, 13 Ağustos öncesi limitlerin iki katına çıkardı.

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Merkez Bankası, bugünden itibaren, Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerini, 13 Ağustos öncesi limitlerin iki katına çıkardı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bankamızın 13 Ağustos 2018 tarihli Finansal Piyasalara İlişkin Basın Duyurusu ile Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı duyurulmuştu.
"Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir."

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