MB III: Enflasyon Raporu toplantısı 31 Temmuz'da

İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun kamuoyuna sunumu için bilgilendirme toplantısını 31 Temmuz'da Ankara'da düzenleyecek.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "'Enflasyon Raporu 2019-III' 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayımlanacak olup Rapor’un tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Başkan Murat Uysal toplantıda bir sunum yapacaktır" denildi.

