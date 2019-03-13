FİNANS

MB: İşgücü piyasası verileri iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı teyit ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 14:37 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğine dikkat çekti ve işgücü piyasası verilerinin, iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı teyit ettiği uyarısı yaptı.

İstanbul, 13 Mart (DHA) - Merkez Bankası, ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğine dikkat çekti ve işgücü piyasası verilerinin, iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı teyit ettiği uyarısı yaptı.
Merkez Bankası’nın 6 Mart tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu Toplantısı'na ilişkin Toplantı Özeti'nde şu değerlendirmeler yapıldı:
“Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 0.16 arttı ve yıllık enflasyon 0.68 puan gerileyerek yüzde 19.67 oldu.
“Türk lirasında yakın dönemde gözlenen ılımlı seyir ve zayıf iç talep koşulları tüketici enflasyonundaki gerilemeyi desteklerken, birikmiş maliyet yönlü baskılar daha olumlu bir görünümü sınırladı.
"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösteriyor.
“Yurt içi talep ve ithalattaki yavaşlamaya karşılık mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracatın son çeyrekte dönemlik ve yıllık büyümeye yüksek katkısı devam etti.
“Finansal koşullardaki sıkılığın etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izliyor. Kamu harcamalarındaki artış, dayanıklı mallardaki vergi indirimlerinin süresinin uzatılması ve kredi hacmindeki kısmı yükselişin ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlamayı desteklediği değerlendirildi.
“Küresel enflasyona ilişkin, özellikle gelişmiş ülke işgücü piyasalarındaki olumlu görünüm çerçevesinde ücret kaynaklı yukarı yönlü riskler devam ediyor. Buna karşılık, küresel büyüme görünümündeki zayıflama eğilimi ve enerji fiyatlarındaki seyre bağlı olarak önümüzdeki dönemde küresel enflasyon baskılarının nispeten ılımlı seyredeceği öngörüldü.
“Küresel büyümedeki ivme kaybının belirginleşmesine bağlı olarak, gelişmiş ülkeler para politikası duruşuna ilişkin görünüm bir önceki Para Politikası Kurulu dönemine göre bir miktar daha gevşedi.
“İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam ediyor. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiş ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24 düzeyinde sabit tuttu.
"Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek."

PARTNER Dünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizli Dünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizli
TEMSA/Yıldırım: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazırTEMSA/Yıldırım: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır
Sabiha Gökçen Havalimanı’na "büyük göç" dopingiSabiha Gökçen Havalimanı’na "büyük göç" dopingi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

TÜİK'ten önemli dolar açıklaması!

TÜİK'ten önemli dolar açıklaması!

Türkiye'den Avrupa'ya 14 bin ton defne yaprağı ihracatı

Türkiye'den Avrupa'ya 14 bin ton defne yaprağı ihracatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEMSA/Yıldırım: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır

TEMSA/Yıldırım: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır

Sabiha Gökçen Havalimanı’na "büyük göç" dopingi

Sabiha Gökçen Havalimanı’na "büyük göç" dopingi

Four Seasons’ın Akdeniz’deki son durağı Bodrum olacak

Four Seasons’ın Akdeniz’deki son durağı Bodrum olacak

Yumurta üretimi Ocak’ta yüzde 0.8 artışla 1.7 milyar adet

Yumurta üretimi Ocak’ta yüzde 0.8 artışla 1.7 milyar adet

Hepsiburada'dan İzmir'de E-ticaret Zirvesi

Hepsiburada'dan İzmir'de E-ticaret Zirvesi

Ocak ayında toplanan inek sütü yüzde 4.9 azaldı

Ocak ayında toplanan inek sütü yüzde 4.9 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.