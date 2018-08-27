MB: Kapasite kullanım oranı Ağustos’ta yüzde 77.8'e yükseldi

İstanbul, 27 Ağustos (DHA) - İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Ağustos ayında bir önceki aya göre 0.7 puan artışla yüzde 77.8 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası’nın imalat sanayinde faliyet gösteren 2 bin 77 katılımcıyla gerçekleştirdiği “İktisadi Yönelim Anketi” sonuçlarına göre;

“2018 yılı Ağustos ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 77.8 düzeyine yükseldi.

“İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 77.6 düzeyine yükseldi.

“2018 yılı Ağustos ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara malları, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken, gıda ve içeceklerde azalış gözlendi. Dayanıksız tüketim mallarında ise değişim gözlenmedi.



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