MB Katar Riyali'ni alım-satımı yapılan dövizler listesine aldı

İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Merkez Bankası, "Katar Riyali"ni, alım-satım konusu yapılan dövizler listesine aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile, Hazine Müsteşarlığı'nın 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı TCMB genelgesine göre, Katar Riyali, "konvertibl ve non-konvertibl dövizler" listesine eklendi. Değişiklik bugünden itibaren geçerli olacak.

