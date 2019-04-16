FİNANS

MB / KFE: Konut fiyatları yıllık reel yüzde 13.26 düştü

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 15:47 | Son Güncelleme

Konut Fiyat Endeksi (KFE) Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 3.81 artarken, reel olarak ise yüzde 13.26 azaldı.

MB / KFE: Konut fiyatları yıllık reel yüzde 13.26 düştü

İstanbul, 16 Nisan (DHA) - Konut Fiyat Endeksi (KFE) Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 3.81 artarken, reel olarak ise yüzde 13.26 azaldı. KFE Şubat'ta aylık yüzde 0.96 yükseldi.
Merkez Bankası KFE, "Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla" hesaplanıyor.
Konut fiyat endeksleri, Şubat ayında bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 0.50 düşerken, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1.24 ve 1.53 arttı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 1.70 düşerken, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2.20 ve 5.05 yükseldi. (Tablo - Grafik)

MB / KFE: Konut fiyatları yıllık reel yüzde 13.26 düştüMB / KFE: Konut fiyatları yıllık reel yüzde 13.26 düştü

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