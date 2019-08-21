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MB - Kısa vadeli dış borçlar 122.9 milyar dolara yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Kısa vadeli dış borç stoku, Haziran sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5.0 artışla 122.9 milyar dolara yükseldi.

İstanbul, 21 Ağustos (DHA) - Kısa vadeli dış borç stoku, Haziran sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5.0 artışla 122.9 milyar dolara yükseldi.
Merkez Bankası verilerine göre, Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da 179.7 milyar dolar düzeyine yükseldi.
Merkez Bankası’nın “Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri - Haziran 2019” verilerine göre:
“Yılın ilk altı aylık döneminde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.1 düşüşle 57.1 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku 10 artarak 59.3 milyar dolara yükseldi.
“Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 8.3 azalarak 10.2 milyar dolara indi. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5.4 artarak 20 milyar dolara, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1.3 artışla 13.7 milyar dolara yükseldi.
“Buna karşılık, yurtdışı yerleşiklerin lira cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 2.5 azalışla 13.7 milyar dolara geriledi.
“Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 2.8 artarak 41 milyar dolara yükseldi.
“Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.1 artarak 23.4 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5.0 artarak 93 milyar dolara yükseldi.
“Özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 3.5 azalarak 46.8 milyar dolara inerken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 10.8 artarak 75.2 milyar dolara çıktı.
“2018 yıl sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 63.6 azalışla Haziran sonu itibarıyla 36 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 818 milyon dolar oldu.
“Haziran ayı sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoğunun yüzde 50.5’i dolar, yüzde 30.7’si euro, yüzde 13.1’i lira ve yüzde 5.7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.
“Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan 179.7 milyar dolarlık kısa vadeli dış borç stokunun 20.8 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18.5, Merkez Bankası’nın yüzde 3.6, özel sektörün de yüzde 77.9 payı bulunuyor.”

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