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MB - Konut fiyatları Mart'ta yıllık reel yüzde 13.58 düştü

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 14:42 | Son Güncelleme

Konut fiyatları Mart ayında aylık bazda yüzde 0.40 artarken, yıllık bazda nominal olarak yüzde 3.45 yükseldi, reel olarak ise yüzde 13.58 düştü.

MB - Konut fiyatları Mart'ta yıllık reel yüzde 13.58 düştü

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - Konut fiyatları Mart ayında aylık bazda yüzde 0.40 artarken, yıllık bazda nominal olarak yüzde 3.45 yükseldi, reel olarak ise yüzde 13.58 düştü.
Merkez Bankası'nın, Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.40 artarak 109.31 düzeyine çıktı.
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde fiyatlar, Mart ayında bir önceki aya göre İstanbul ve Ankara’da sırasıyla yüzde 0.29 ve 0.25 düşerken, İzmir’de yüzde 0.36 yükseldi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 1.70 düştü, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1.77 ve 4.12 yükseldi. (Tablo)

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