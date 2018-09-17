İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Merkez Bankası, kredi kartlarında uygulanacak azami faiz ve gecikme faizi oranlarını, yılın dördüncü çeyreği için, 0.23 puan yükseltti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere, lira cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, yüzde 2.02'den, yüzde 2.25'e ve aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.52'den yüzde 2.75 düzeyine yükseltildi.

Açıklamaya göre, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı da, yüzde 1.62'den yüzde 1.80'e ve aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 2.12'den yüzde 2.30'a çıkarıldı.

Merkez Bankası açıklamasında bankaların, "diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği" anımsatıldı ve "Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" uyarısı da yinelendi.

