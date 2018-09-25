FİNANS

MB lira uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın bir ay vadeli lira uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi.

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Merkez Bankası'nın bir ay vadeli lira uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi.
Merkez Bankası 300 milyon dolarlık ihale açmıştı.

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