MB lira uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Merkez Bankası'nın bir ay vadeli lira uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi.
Merkez Bankası 300 milyon dolarlık ihale açmıştı.
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