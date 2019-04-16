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MB: Özel sektörün kısa vadeli dış borçları 13.1 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 11:01 | Son Güncelleme

Özel sektörün kısa vadeli dış borç stoku, Şubat sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre 2.3 milyar dolar azalarak 13.1 milyar dolara geriledi.

İstanbul, 16 Nisan (DHA) - Özel sektörün kısa vadeli dış borç stoku, Şubat sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre 2.3 milyar dolar azalarak 13.1 milyar dolara geriledi.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 62 milyar dolar oldu.
Merkez Bankası verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku 1.1 milyar dolara azalarak 29.2 milyar dolara, bankacılık dışı finansal kuruluşların kısa vadeli dış borç stoku 535 milyon dolar azalarak 4.2 milyar dolara geriledi.
Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 269 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 498 milyon dolar artarak 70 milyar dolara yükseldi.
Kısa vadeli kredi borçlar kapsamında, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.5 milyar dolar azalışla 7.9 milyar dolara; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 390 milyon dolar azalışla 2.9 milyar dolara geriledi.
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1.8 milyar dolar azalarak 144.6 milyar dolara geriledi.
Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2.5 milyar dolar azalarak 12.5 milyar dolara geriledi.
Sektör dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu itibarıyla, 209.5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48.7’sini finansal kuruluşların, yüzde 51.3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 13.1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 72.9’unu finansal kuruluşların, yüzde 27.1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 209.5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59.8'inin dolar, yüzde 34.4’ünün euro, yüzde 4.4’ünün lira ve yüzde 1.4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 13.1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41.9’unun dolar, yüzde 34.7’sinin euro ve yüzde 23’ünün lira ve yüzde 0.4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştu.

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