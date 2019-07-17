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MB - Özel sektörün uzun vadeli dış borçları 204.5 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 10:32 | Son Güncelleme

Özel sektörün Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre 3.4 milyar dolar azalarak 12 milyar dolara, aynı dönemde uzun vadeli dış borçları da 5.0 milyar dolar azalarak 204.5 milyar dolara geriledi.

İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - Özel sektörün Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre 3.4 milyar dolar azalarak 12 milyar dolara, aynı dönemde uzun vadeli dış borçları da 5.0 milyar dolar azalarak 204.5 milyar dolara geriledi.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 58.6 milyar dolar oldu.
Merkez Bankası verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı uzun vadeli dış borç stoku 4.4 milyar dolar azalarak 30.3 milyar dolara gerilerken, bankacılık dışı finansal kuruluşların kısa vadeli dış borç stoku 1.7 milyar dolar azalarak 4.4 milyar dolar oldu.
Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 854 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 966 milyon dolar artarak 7.4 milyar dolar oldu.
Kısa vadeli kredi borçlar kapsamında, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.9 milyar dolar azalışla 7.5 milyar dolara; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 491 milyon dolar azalışla 2.8 milyar dolara geriledi.
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 8.0 milyar dolar azalarak 137.4 milyar dolara geriledi.
Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3.6 milyar dolar azalarak 11.4 milyar dolara geriledi.
Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 204.5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48.1’ini finansal kuruluşların, yüzde 51.9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 12 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 72.5’ini finansal kuruluşların, yüzde 27.5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 204.5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.9.'unun dolar, yüzde 33.9’unun euro, yüzde 3.8’inin lira ve yüzde 1.4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 12 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 48.4’ünün dolar, yüzde 33.4’ünün euro ve yüzde 18’inin lira ve yüzde 0.2’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

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