MB: Piyasa 108 milyar 598.1 milyon lira ekside açıldı

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Merkez Bankası, bugün piyasanın 108 milyar 598.1 milyon lira ekside olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası verilerine göre, bankaların serbest depoları toplamı 49 milyar 119.4 milyon lira düzeyinde bulunuyor,

Piyasa 31 Ağustos'ta 476.8 milyon lira fazlada, 3 Eylül tarihinde ise sıfır olarak açıklandı.

