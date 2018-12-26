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MB / Reel kesim güven endeksi Aralık’ta 1.3 puan azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 14:39 | Son Güncelleme

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Aralık ayında bir önceki aya göre 1.3 puan azalarak 91.5 puana geriledi.

İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Aralık ayında bir önceki aya göre 1.3 puan azalarak 91.5 puana geriledi.
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:
"Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler, endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir."

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