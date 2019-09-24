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MB - Reel kesim güven endeksi Eylül’de 3.7 puan düştü

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Reel kesim güven endeksi (RKGE), Eylül ayında bir önceki aya göre 3.7 puan azalarak 98.8 düzeyine geriledi.

MB - Reel kesim güven endeksi Eylül’de 3.7 puan düştü

İstanbul, 24 Eylül (DHA) - Reel kesim güven endeksi (RKGE), Eylül ayında bir önceki aya göre 3.7 puan azalarak 98.8 düzeyine geriledi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı olmak üzere tüm alt endekslerin RKGE'yi azalış yönünde etkilediği gözleniyor" denildi.
Merkez Bankası verilerine göre, aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) 2.4 puan azalarak 99.7 düzeyine indi.
Buna göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine dönerken, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti.
Açıklamada, "Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği görülmektedir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
"Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise azalış bekleyenler lehine döndüğü gözleniyor.
"Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği görülüyor.
"Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği gözleniyor.
"Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin zayıfladığı görülüyor. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1.6 puan azalarak yüzde 18.4 düzeyinde gerçekleşti.
"İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13.’e ve daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15.7'ye yükselirken, aynı kaldığını belirtenler yüzde 71.3'e geriledi." (Grafik)

MB - Reel kesim güven endeksi Eylül’de 3.7 puan düştüMB - Reel kesim güven endeksi Eylül’de 3.7 puan düştüMB - Reel kesim güven endeksi Eylül’de 3.7 puan düştüMB - Reel kesim güven endeksi Eylül’de 3.7 puan düştü

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