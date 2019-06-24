MB / Reel kesim güven endeksi Haziran’da 3.6 puan arttı

İstanbul, 24 Haziran (DHA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Haziran ayında bir önceki aya göre 3.6 puan artışla 102.5 puana ve mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4.9 puan artışla 99.6 puana yükseldi.

