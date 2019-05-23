MB / Reel kesim güven endeksi Mayıs’ta 6.6 puan düştü

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Mayıs ayında bir önceki aya göre 6.6 puan düşüşle 98.9 puana ve mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5.3 puan düşüşle 94.7 puana geriledi.

