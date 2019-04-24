FİNANS

MB / Reel kesim güven endeksi Nisan’da 3.4 puan yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 10:23 | Son Güncelleme

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Nisan ayında bir önceki aya göre 3.4 puan artarak 105.5 puana yükseldi.

MB / Reel kesim güven endeksi Nisan’da 3.4 puan yükseldi

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Nisan ayında bir önceki aya göre 3.4 puan artarak 105.5 puana yükseldi.
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:
“Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.”
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) Mart ayına göre 0.7 puan artarak 100 puana yükseldi.
Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.
Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği görüldü.
Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görülürken, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı görüldü.
Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği görülürken, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 22.5 düzeyine geriledi.
2019 yılı Nisan ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 46.5'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 18.8'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu ifade etti.,Talep yetersizliğini sırasıyla mali imkansızlıklar, hammaddeekipman yetersizliği, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.
Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin bir önceki döneme göre zayıfladığı görüldü. Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin ise güçlenerek devam ettiği gözlemlendi.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenler yüzde 8.2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin yüzde 74.3'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenler yüzde 17.5'e yükseldi. (Grafik)

PARTNEROna bir de şimdi bakın! Fotoğraflarıyla mest ediyorOna bir de şimdi bakın! Fotoğraflarıyla mest ediyor
İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttıİnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı
Sektörel güven hizmette arttı, inşaatta ve perakendede düştü (2)Sektörel güven hizmette arttı, inşaatta ve perakendede düştü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Bankada parası olanlar dikkat! Önemli değişiklik

Bankada parası olanlar dikkat! Önemli değişiklik

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Dövize meydan okuyor

Dövize meydan okuyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KPMG: Telekomda yüksek yatırım harcamaları devam edecek

KPMG: Telekomda yüksek yatırım harcamaları devam edecek

TÜBİSAD: E-ticaret hacmi yüzde 42 artışla 59.9 milyar liraya ulaştı

TÜBİSAD: E-ticaret hacmi yüzde 42 artışla 59.9 milyar liraya ulaştı

İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı

İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı

Sektörel güven hizmette arttı, inşaatta ve perakendede düştü (2)

Sektörel güven hizmette arttı, inşaatta ve perakendede düştü (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 75.0 (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 75.0 (2)

TOKİ’nin indirim kampanyasından 8 bin 735 kişi yararlandı

TOKİ’nin indirim kampanyasından 8 bin 735 kişi yararlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.