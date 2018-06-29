MB reeskont iskonto faizi yüzde 18.50, avans faizi yüzde 19.50

İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Merkez Bankası (MB) vadesine en çok 3 ay kalan senetlerin reeskont işleminde iskonto faizini yıllık yüzde 18.50, avans işlemlerinde uygulanacak faizini ise yıllık yüzde 19.50 olarak belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklik, bugünden itibaren geçerli olacak.

