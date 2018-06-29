MB reeskont iskonto faizi yüzde 18.50, avans faizi yüzde 19.50

İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Merkez Bankası (MB) vadesine en çok 3 ay kalan senetlerin reeskont işleminde iskonto faizini yıllık yüzde 18.50, avans işlemlerinde uygulanacak faizini ise yıllık yüzde 19.50 olarak belirledi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklik, bugünden itibaren geçerli olacak.
Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum
Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum
Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)
24 Haziran öncesinde vatandaş 2.3 milyar dolar sattı
Borsa güne nasıl başladı?
Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum