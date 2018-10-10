MB repo ihalesiyle piyasayı 20 milyar lira fonladı

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 20 milyar lira fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 46 milyar 113 milyon lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05 düzeyinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 oldu.
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