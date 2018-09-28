FİNANS

MB: Resmi rezerv Ağustos’ta 88.9 milyar dolara geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 14:45 | Son Güncelleme

 Merkez Bankası, resmi rezerv varlıklarının Ağustos’ta yüzde 11.8 azalışla 88.9 milyar dolara düştüğünü açıkladı.

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - Merkez Bankası, resmi rezerv varlıklarının Ağustos’ta yüzde 11.8 azalışla 88.9 milyar dolara düştüğünü açıkladı.
Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 10.4 azalarak 68.9 milyar dolara geriledi.
Buna göre, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 17.2 azalarak 18.4 milyar dolara geriledi.
Vadesine bir yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 12.3 artışla 12 milyar dolara yükseldi.
Bu tutarın 7.8 milyar doları anapara, 4.2 milyar doları faizlerden oluştu.
Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1.4 milyar doları bir ay, 2.2 milyar doları 2-3 ay ve 8.4 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.
Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor.
Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 36.8 azalarak 36.4 milyar dolara geriledi.

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