MB TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine 594 milyon dolar teklif geldi

İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine toplam 594 milyon dolar teklif geldi.
Merkez Bankası verilerine göre;
- Bir Ay vadeli ihalede teklif 334 milyon dolar, gerçekleşen tutar 250 milyon dolar oldu. İhalede;
- ortalama fiyat 4.60369,
- en düşük fiyat 4.58920,
- en yüksek fiyat 4,61420,
- tekliflerin ortalama fiyatı 4,59553 oldu.
Üç Ay vadeli ihalede teklif 125 milyon dolar, gerçekleşen tutar 100 milyon dolar oldu. İhalede;
- ortalama fiyat 4.71781,
- en düşük fiyat 4.70430,
- en yüksek fiyat 4.73030,
- tekliflerin ortalama fiyatı 4.71261 oldu.
Altı Ay vadeli ihalede teklif 135 milyon dolar, gerçekleşen tutar 100 milyon dolar oldu. İhalede;
- ortalama fiyat 4.87206,
- en düşük fiyat 4.85010,
- en yüksek fiyat 4.88630,
- tekliflerin ortalama fiyatı 4.85639 oldu.
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