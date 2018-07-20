İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası (MB) TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine 600 milyon dolar teklif geldi.

Bir ay vadeli ihalede teklif 600 milyon dolar, gerçekleşen tutar 300 milyon dolar oldu.

İhalede ortalama fiyat 4.82073, en düşük fiyat 4.81500, en yüksek fiyat 4.82360, tekliflerin ortalama fiyatı 4.81433 oldu.

