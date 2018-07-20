İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası (MB) TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine 600 milyon dolar teklif geldi.
Bir ay vadeli ihalede teklif 600 milyon dolar, gerçekleşen tutar 300 milyon dolar oldu.
İhalede ortalama fiyat 4.82073, en düşük fiyat 4.81500, en yüksek fiyat 4.82360, tekliflerin ortalama fiyatı 4.81433 oldu.
İmar Barışı'na rekor başvuru!
Merkez Bankası 24 Haziran'da ne yapacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum
Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı
Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Borsa güne yükselişle başladı
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum