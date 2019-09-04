FİNANS

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.77'ye yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 16:57 | Son Güncelleme

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Temmuz'daki 74.74 düzeyinden, Ağostos'ta 76.77'ye yükseldi.

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.77'ye yükseldi

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Temmuz'daki 74.74 düzeyinden, Ağostos'ta 76.77'ye yükseldi.
Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine
oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.
Merkez Bankası verilerine göre REK, Eylül 2018'de, lirada yaşanan sert değer kaybı ardından tarihi düşük düzey olan 62.49 düzeyine kadar indi. REK, bu düzeyin ardından, bazı aylarda gerilese de, genel olarak yükseliş sergiledi.
Denklemde reel efektif kurun azalışı, liranın reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.
Endeksteki değişim, Merkez Bankası'ndaki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor. (Tablo)

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