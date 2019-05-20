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MB - Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 337.1 milyar lira

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, Mart sonunda 337.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

İstanbul, 20 Mayıs (DHA) - Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, Mart sonunda 337.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Merkez Bankası verilerine göre, Mart sonu itibarıyla, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.6 artışla 241.7 milyar dolara çıkarken, yükümlülükleri yüzde 1.5 azalışla 578.8 milyar dolara indi.
Böylece, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP açığı, 2018 yıl sonunda 356.2 milyar dolarken, Mart sonunda 337.1 milyar dolara geriledi.
Buna göre, rezerv varlıklar 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.5 artışla 96.3 milyar dolara, diğer yatırımlar da yüzde 7.4 artışla 92.3 milyar dolara yükseldi. Bu dtönemde, bankaların yabancı para ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 15.0 artışla 51.4 milyar dolara çıktı.
Yükümlülükler kapsamında, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 9.7 azalışla 122.4 milyar dolara geriledi.
Portföy yatırımları 2018 sonuna göre yüzde 2.3 artışla 143.5 milyar dolara yükseldi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 sonuna göre yüzde 1.2 azalışla 29.3 milyar dolara, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi stoku yüzde 21.5 azalışla 14.5 milyar dolara gerilerken, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 8.2 artışla 52.2 milyar dolara yükseldi.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 0.4 artarak 312.9 milyar dolara çıktı.
Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, yüzde 1.8 artarak 32.6 milyar dolara, TL mevduatı da yüzde 7.1 artarak 15.0 milyar dolara yükseldi.
Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4.2 azalarak 78.1 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2.4 azalarak 104.4 milyar dolara indi.

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