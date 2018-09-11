MB vadeli döviz satım ihalesine 2 milyon dolar teklif geldi

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine 2 milyon dolar teklif geldi.
Bir ay vadeli ihalede teklif 2 milyon dolar, gerçekleşen tutar 2 milyon dolar oldu.
İhalede ortalama fiyat 6.56330, en düşük fiyat 6.56330, en yüksek fiyat 6.56330, tekliflerin ortalama fiyatı 6.56330 oldu.
Fitch, 4 bankanın notlarını indirdi
24 yıldır bu işi yapıyorlar! 30 ülkedeki otellerde kullanılıyor
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (11 Eylül 2018)
Rus rublesi dolar karşısında 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum