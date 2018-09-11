MB vadeli döviz satım ihalesine 2 milyon dolar teklif geldi

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine 2 milyon dolar teklif geldi.

Bir ay vadeli ihalede teklif 2 milyon dolar, gerçekleşen tutar 2 milyon dolar oldu.

İhalede ortalama fiyat 6.56330, en düşük fiyat 6.56330, en yüksek fiyat 6.56330, tekliflerin ortalama fiyatı 6.56330 oldu.

