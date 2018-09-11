FİNANS

MB vadeli döviz satım ihalesine 2 milyon dolar teklif geldi

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 18:43 | Son Güncelleme

Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine 2 milyon dolar teklif geldi.

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine 2 milyon dolar teklif geldi.
Bir ay vadeli ihalede teklif 2 milyon dolar, gerçekleşen tutar 2 milyon dolar oldu.
İhalede ortalama fiyat 6.56330, en düşük fiyat 6.56330, en yüksek fiyat 6.56330, tekliflerin ortalama fiyatı 6.56330 oldu.

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