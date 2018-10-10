MB vadeli döviz satım ihalesine 26 milyon dolar teklif geldi

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine 26 milyon dolar teklif geldi.

Bir ay vadeli ihalede teklif 26 milyon dolar, gerçekleşen tutar 26 milyon dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 6.12435, en düşük fiyat 6.12130, en yüksek fiyat 6.12777, tekliflerin ortalama fiyatı 6.12435 oldu.

