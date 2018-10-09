MB vadeli döviz satım ihalesine 3 milyon dolar teklif geldi

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine 3 milyon dolar teklif geldi.
Bir ay vadeli ihalede teklif 3 milyon dolar, gerçekleşen tutar 3 milyon dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 6.20400, en düşük fiyat 6.20400, en yüksek fiyat 6.20400, tekliflerin ortalama fiyatı 6.20400 oldu.
Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı
Bahçede 10 TL markette 120 TL!
Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları
Son dakika! Türkiye'den kritik çelik ithalatı kararı
Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama: OtoParlat
Dacia Duster, emisyon standartlarına uyum sağlayacak!
Dolar ne kadar? 8 Ekim dolar yorumları
Bakan Albayrak: Ekonomide dengelenme başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum