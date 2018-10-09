MB vadeli döviz satım ihalesine 3 milyon dolar teklif geldi

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine 3 milyon dolar teklif geldi.

Bir ay vadeli ihalede teklif 3 milyon dolar, gerçekleşen tutar 3 milyon dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 6.20400, en düşük fiyat 6.20400, en yüksek fiyat 6.20400, tekliflerin ortalama fiyatı 6.20400 oldu.

