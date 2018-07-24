MB verilerine göre piyasa 32 milyar 986.2 milyon TL fazlada açıldı

İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası, bugün piyasanın 32 milyar 986.2 milyon TL fazlada olduğunu açıkladı. Bankaların serbest depoları toplamı 35 milyar 969.2 milyon TL düzeyinde bulunuyor.
Merkez Bankası verilerine göre, piyasa 25 Temmuz'da 17 milyar 184.6 milyon TL, 26 Temmuz'da da, 29 milyar 982 milyon TL ekside olarak görünüyor.
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