MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.42’ye geriledi

İstanbul, 9 Ağustos (DHA) - Merkez Bankası anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 15.01’den yüzde 14.42'ye, dolar kuru beklentisi de 6.14 liradan 5.9 liraya geriledi.

Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 62 katılımcının yanıtladığı beklenti anketi verilerine göre;

- Ağustos ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0.85 iken, bu anket döneminde yüzde 1.26 oldu.

- Eylül ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde, sırasıyla yüzde 1.35 ve yüzde 1.46 oldu.

- Ekim ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1.93 oldu.

- Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.01 iken, bu anket döneminde yüzde 14.42’ye geriledi.

- 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13.9 iken, bu anket döneminde yüzde 12.77 oldu.

- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 10.27 oldu.

- Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6.14 lira iken, bu anket döneminde 5.9 liraya geriledi.

- 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.47 lira ve 6.27 lira oldu.

- 2019 cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 7.6 milyar dolarken, bu anket döneminde 6.7 milyar dolara geriledi.

- 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17.4 milyar dolar ve 16.9 milyar dolar oldu.

- GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 0.02’lik daralmadan, bu anket döneminde yüzde 0.02 büyümeye döndü. 2020 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 2.6 oldu. (Grafik)

