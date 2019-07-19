MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi

İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 15.85’ten yüzde 15.01'e, dolar kuru beklentisi de 6.30 liradan 6.14 liraya geriledi.

Merkez Bankası beklenti anketi verilerine göre;

- Temmuz ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0.94 iken, bu anket döneminde yüzde 1.25 oldu.

- Ağustos ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde, sırasıyla yüzde 0.91 ve yüzde 0.85 oldu.

- Eylül ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1.35 oldu.

- Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.85 iken, bu anket döneminde yüzde 15.01'e geriledi.

- 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14.88 iken, bu anket döneminde yüzde 13.90 oldu.

- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11.46 ve yüzde 11.0 oldu.

- Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6.30 lira iken, bu anket döneminde 6.14 liraya geriledi.

- 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.64 lira ve 6.47 lira oldu.

- 2019 cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 10.6 milyar dolarken, bu anket döneminde 7.6 milyar dolara geriledi.

- 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 19.2 milyar dolar ve 17.4 milyar dolar oldu. (Grafik)