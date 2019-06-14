MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85'e geriledi

İstanbul, 14 Haziran (DHA) - Merkez Bankası anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 16.68’den yüzde 15.85'e, dolar kuru beklentisi de 6.43 liradan 6.30 liraya geriledi.

Merkez Bankası beklenti anketi verilerine göre;

- Haziran ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.1 iken, bu anket döneminde yüzde -0.91 oldu.

- Temmuz ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde, yüzde 0.96'dan yüzde 0.94'e düştü.

- Ağustos ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0.91 oldu.

- Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16.68 iken, bu anket döneminde yüzde 15.85'e geriledi.

- 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.48 iken, bu anket döneminde yüzde 14.88 oldu.

- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12.34 ve yüzde 11.46 oldu.

- Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6.43 TL iken, bu anket döneminde 6.30 liraya geriledi.

- 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.68 lira ve 6.64 lira oldu.

- 2019 cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 14.7 milyar dolarken, bu anket döneminde 10.6 milyar dolar oldu.

- 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22 milyar dolar ve 19.2 milyar dolar oldu. (Grafik)



