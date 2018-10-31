FİNANS

MB yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23.5'e yükseldi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini, Temmuz ayındaki yüzde 13.4'ten yüzde 23.5'e yükseldi.

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini, Temmuz ayındaki yüzde 13.4'ten yüzde 23.5'e yükseldi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıkladığı, yılın son Enflasyon Raporu'nda, 2019 yılı sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 9.3 düzeyinden yüzde 15.2'ye, 2020 yılı sonu TÜFE tahmini de yüzde 6.7'den yüzde 9.3'e yükseltildi. Raporda, 2018 sonunda gıda enflasyonu tahmini de yüzde 13 düzeyinden yüzde 29.5 düzeyine yükseltildi. Çetinkaya, "Tühminleri küresel risk iştahında bozulma olmayacağı öngörüsüyle yaptık" dedi. Sunumda, "Kurdan enflasyona geçiş bundan sonra sınırlı olur" diyen Çetinkaya, "Enflasyonun hedeflere yönelmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız" dedi. Maliyet baskılarının "enflasyonun seyri üzerinde etkili" olduğunun altını çizen Çetinkaya, "Akaryakıtta eşel mobil sistemi baskıları sınırladı" dedi ve ekledi: "Tüketici enflasyonu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 24.5 seviyesine ulaştığı Türk lirasının bu dönemde yüzde 37 civarında değer kaybetmiş olması enflasyondaki yükselişin en önemli belirleyicisi oldu. Yıllık enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayılması ve döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan ürün gruplarında bile yüksek fiyat artışları kaydedilmiş olması fiyatlama davranışının belirgin bir şekilde bozulduğuna işaret etmektedir. "Bu gelişmede döviz kurlarında yükselen oynaklığın enflasyon belirsizliğini arttırması döviz kurundan tüketici enflasyonuna geçişkenliğin güçlenmesi ve geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin yaygınlaşması belirleyici oldu. "İş talep koşulların üçünü çeyrek itibariyle enflasyonu düşürücü yönde etkilemesine karşın turizmdeki olumlu görünümün sürmesi, bu sektördeki bağlantısı güçlü kalemlerde fiyat artışlarına neden oldu. "Ayrıca üretici enflasyonu kaynaklı mali baskılar da tüketici enflasyonu üzerinde belirleyici olmaktadır. "İktisadi faaliyet yılın ikinci çeyreğinde yavaşlamakla birlikte temmuz enflasyon raporunda öngörülenden bir miktar daha kuvvetli gerçekleşti. "İkinci çeyrekte yurt içi talepteki zayıflamaya bağlı olarak ithalatın gerilemesi ve turizmdeki toparlanmanın güç kazanmasıyla net ihracat dönemlik büyümenin temel belirleyicisi oldu. "Döviz kurlarındaki yüksek oynaklık belirsizlik algılamalarındaki bozulma ve finansal koşullardaki sıkılaşma nedeniyle iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın üçüncü çeyrekte devam ettiğini değerlendiriyoruz. "Mayıs ve Haziran ayındaki parasal sıkılaşmanın ardından temmuz ayındaki para politikası kurulundaki toplantımızda politika duruşumuzu değiştirmedik. "Kara metnimizde iş talep koşullarındaki yavaşlama ile para politikasının gecikmeli etkilerinin izlenmesi gerektiğini ifade etmiştik. "Bununla birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışı üzerinde risk oluşturmaya devam etmesiyle, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceğini değerlendirdik."

Diz çöktürüp başına silah dayadılar! Sonrası korkunçDiz çöktürüp başına silah dayadılar! Sonrası korkunç
Diyarbakır'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldıDiyarbakır'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı
Felixo: Yeni yılda günlük 1 milyon dolar işlem hacmi hedefliyoruzFelixo: Yeni yılda günlük 1 milyon dolar işlem hacmi hedefliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Bir devir kapanıyor! 'Yetersiz Bakiye!' anonsu tarih olacak

Bir devir kapanıyor! 'Yetersiz Bakiye!' anonsu tarih olacak

Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

'Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak'

'Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak'

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı

Diyarbakır'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı

Felixo: Yeni yılda günlük 1 milyon dolar işlem hacmi hedefliyoruz

Felixo: Yeni yılda günlük 1 milyon dolar işlem hacmi hedefliyoruz

CÜ'de deri rahatsızlıklarını gideren kozmetik ürün geliştirildi

CÜ'de deri rahatsızlıklarını gideren kozmetik ürün geliştirildi

Mehmet Sezgin yeni kitabını anlatmak için 8 Kasım’da Zorlu PSM’de

Mehmet Sezgin yeni kitabını anlatmak için 8 Kasım’da Zorlu PSM’de

TÜSİAD'ın "STEM elçisi öğretmenleri" okullarına dönüyor

TÜSİAD'ın "STEM elçisi öğretmenleri" okullarına dönüyor

“Dijitalleşme bankacılık sektörü için çeşitli fırsatlar barındırıyor”

“Dijitalleşme bankacılık sektörü için çeşitli fırsatlar barındırıyor”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.