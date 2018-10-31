MB yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23.5'e yükseldi (3)

"Tüketici enflasyonu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 24.5 seviyesine ulaştığı Türk lirasının bu dönemde yüzde 37 civarında değer kaybetmiş olması enflasyondaki yükselişin en önemli belirleyicisi oldu.

Sunumda, "Kurdan enflasyona geçiş bundan sonra sınırlı olur" diyen Çetinkaya, "Enflasyonun hedeflere yönelmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız" dedi.

Yıllık enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayılması ve döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan ürün gruplarında bile yüksek fiyat artışları kaydedilmiş olması fiyatlama davranışının belirgin bir şekilde bozulduğuna işaret etmektedir.

"Bu gelişmede döviz kurlarında yükselen oynaklığın enflasyon belirsizliğini arttırması döviz kurundan tüketici enflasyonuna geçişkenliğin güçlenmesi ve geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin yaygınlaşması belirleyici oldu.

"İş talep koşulların üçünü çeyrek itibariyle enflasyonu düşürücü yönde etkilemesine karşın turizmdeki olumlu görünümün sürmesi, bu sektördeki bağlantısı güçlü kalemlerde fiyat artışlarına neden oldu.

"Ayrıca üretici enflasyonu kaynaklı mali baskılar da tüketici enflasyonu üzerinde belirleyici olmaktadır.

"İktisadi faaliyet yılın ikinci çeyreğinde yavaşlamakla birlikte temmuz enflasyon raporunda öngörülenden bir miktar daha kuvvetli gerçekleşti.

"İkinci çeyrekte yurt içi talepteki zayıflamaya bağlı olarak ithalatın gerilemesi ve turizmdeki toparlanmanın güç kazanmasıyla net ihracat dönemlik büyümenin temel belirleyicisi oldu.