FİNANS

MB zorunlu karşılıklara uygulanan faizleri değiştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 16:57 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranlarını, kredi büyümesi "refernas değerler arasında" olan bankalar için yüzde 15'e yükseltti; diğer bankalar için yüzde 5.0'e indirdi.

MB zorunlu karşılıklara uygulanan faizleri değiştirdi

İstanbul, 19 Ağustos (DHA) - Merkez Bankası, zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranlarını, kredi büyümesi "refernas değerler arasında" olan bankalar için yüzde 15'e yükseltti; diğer bankalar için yüzde 5.0'e indirdi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema uygulamalarında değişikliğe gidilmiştir" denildi ve şu konuların altı çizildi:
"Yürürlüğe girecek değişiklikler ile Türk lirası zorunlu karşılık oranları ve Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz/nema oranı, bankaların dövize endeksli kredileri ile bankalara kullandırılan krediler hariç Türk lirası cinsi standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının yıllık büyüme oranları ile ilişkilendirilmiştir.
"Buna göre, kredi büyümesi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında (referans değerler) olan bankalar için Türk lirası zorunlu karşılık oranları, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) hariç tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanacaktır. Diğer bankalar için zorunlu karşılık oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
"Ayrıca, mevcut durumda Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13 faiz/nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak dikkate alınacaktır."
Yeni yöntemle; kredi büyüme oranlarının, her zorunlu karşılık döneminde hesaplanacak, büyüme oranları referans değerler arasında kalan bankalar takip eden üç ay boyunca (6 tesis dönemi) ilgili zorunlu karşılık oranları ve faiz/nema oranlarına tabi olacağı belirtilen açıklamada, "Yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya yaklaşık 5.4 milyar lira ve 2.9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmesi beklenmektedir" denildi. (Tablo)

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