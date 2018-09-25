MBA ile yeni ufuklara yelken açın

MBA güçlü bir iş çevresini beraberinde getirir

Bir MBA öğrencisi çevre konusunda çok şanslıdır. MBA ile iş yönetimi yeteneklerinizi geliştirme fırsatı yakalayacaksınız. Meslektaşlarınız, profesörler ve tecrübeli öğretim görevlileri ile deneyim kazanacaksınız. MBA geniş bir alanı tarayan, tek bir şeyi derinlemesine öğretmeyi değil bir çok şeyle ilgili temel bilgiyi bir arada vermeyi amaçlayan bir eğitim. Dolayısıyla bu bilgiler iş hayatının her alanında kullanmak mümkün.

MBA yapmak herkesin hedefi haline geldi

Bugün bankacılık veya finans sektörlerinde MBA yapmak hemen hemen herkesin isteği ve hedefidir. Orta düzey yöneticilik pozisyonuna gelmiş birçok kişi biriktirdiği deneyimleri eğitim ile harmanlayarak daha üst pozisyonlara yükselmek için MBA eğitimine başvurur. MBA programlarına herhangi bir alanda lisans eğitimini tamamlayanlar için; not dökümleri, İngilizce seviye belgeleri, GMAT sınav puanı, iş deneyimi ve referanslarıyla birlikte başvuru yapabilirler.

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