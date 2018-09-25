MBA ile yeni ufuklara yelken açın

MBA güçlü bir iş çevresini beraberinde getirir
Bir MBA öğrencisi çevre konusunda çok şanslıdır. MBA ile iş yönetimi yeteneklerinizi geliştirme fırsatı yakalayacaksınız. Meslektaşlarınız, profesörler ve tecrübeli öğretim görevlileri ile deneyim kazanacaksınız. MBA geniş bir alanı tarayan, tek bir şeyi derinlemesine öğretmeyi değil bir çok şeyle ilgili temel bilgiyi bir arada vermeyi amaçlayan bir eğitim. Dolayısıyla bu bilgiler iş hayatının her alanında kullanmak mümkün.
MBA yapmak herkesin hedefi haline geldi
Bugün bankacılık veya finans sektörlerinde MBA yapmak hemen hemen herkesin isteği ve hedefidir. Orta düzey yöneticilik pozisyonuna gelmiş birçok kişi biriktirdiği deneyimleri eğitim ile harmanlayarak daha üst pozisyonlara yükselmek için MBA eğitimine başvurur. MBA programlarına herhangi bir alanda lisans eğitimini tamamlayanlar için; not dökümleri, İngilizce seviye belgeleri, GMAT sınav puanı, iş deneyimi ve referanslarıyla birlikte başvuru yapabilirler.
Yurtdışı tecrübesi kazanın
Yüksek lisansınızı yurt dışında yapmayı seçerseniz, sadece işletme sistemi ile ilgili bilgi kazanmayacak, aynı zamanda başka bir ülkede yaşamanın tecrübesini de kazanacaksınız. Bu da sizin kültürel ve entelektüel ufkunuzu genişletecek, bu sayede kariyer beklentinizi ve bakış açınızı da geliştirecektir.
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QS World MBA Tour ile Yurtdışında MBA Eğitimi
Dünyaca ünlü MBA etkinlikleri serisi olan QS World MBA Tour yurtdışında MBA etkinliği 10 yılı aşkındır İstanbul’da prestijli işletme okulları ve MBA adaylarını bir araya getiriyor. Etkinlik bu sene 29 Eylül’de Intercontinental Otel Taksim’de ücretsiz olarak 12:30-18:00 arasında gerçekleşecek.
Katılımcı işletme okulları:
Detaylı bilgi ve ücretsiz kayıt için siteyi ziyaret edebilirsiniz.
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