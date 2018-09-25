FİNANS

MBA ile yeni ufuklara yelken açın

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 17:31 | Son Güncelleme

MBA’den edineceği bilgiye, iş odaklı düşünme ve sorgulama pratiğine, iş dilini doğru terimlerle konuşmaya ihtiyaç duyan en az iki sene iş tecrübesi edinmiş herkesin MBA yapmasında fayda var. Diğer önemli fayda ise mevcut bilginin güncellenmesi ve yeni iş yapma biçimlerinin öğrenilmesi. İş dünyasının ritmi çok hızlı ve her geçen gün değişiyor. Niteliklerine bağlı olarak, MBA programı mezunlarının yüksek derece yönetim pozisyonlarında iş bulma konusunda daha çok şansı olduğu söylenebilir.

MBA ile yeni ufuklara yelken açın

MBA güçlü bir iş çevresini beraberinde getirir

Bir MBA öğrencisi çevre konusunda çok şanslıdır. MBA ile iş yönetimi yeteneklerinizi geliştirme fırsatı yakalayacaksınız. Meslektaşlarınız, profesörler ve tecrübeli öğretim görevlileri ile deneyim kazanacaksınız. MBA geniş bir alanı tarayan, tek bir şeyi derinlemesine öğretmeyi değil bir çok şeyle ilgili temel bilgiyi bir arada vermeyi amaçlayan bir eğitim. Dolayısıyla bu bilgiler iş hayatının her alanında kullanmak mümkün.

MBA yapmak herkesin hedefi haline geldi

Bugün bankacılık veya finans sektörlerinde MBA yapmak hemen hemen herkesin isteği ve hedefidir. Orta düzey yöneticilik pozisyonuna gelmiş birçok kişi biriktirdiği deneyimleri eğitim ile harmanlayarak daha üst pozisyonlara yükselmek için MBA eğitimine başvurur. MBA programlarına herhangi bir alanda lisans eğitimini tamamlayanlar için; not dökümleri, İngilizce seviye belgeleri, GMAT sınav puanı, iş deneyimi ve referanslarıyla birlikte başvuru yapabilirler.

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Yurtdışı tecrübesi kazanın

Yüksek lisansınızı yurt dışında yapmayı seçerseniz, sadece işletme sistemi ile ilgili bilgi kazanmayacak, aynı zamanda başka bir ülkede yaşamanın tecrübesini de kazanacaksınız. Bu da sizin kültürel ve entelektüel ufkunuzu genişletecek, bu sayede kariyer beklentinizi ve bakış açınızı da geliştirecektir.

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QS World MBA Tour ile Yurtdışında MBA Eğitimi

Dünyaca ünlü MBA etkinlikleri serisi olan QS World MBA Tour yurtdışında MBA etkinliği 10 yılı aşkındır İstanbul’da prestijli işletme okulları ve MBA adaylarını bir araya getiriyor. Etkinlik bu sene 29 Eylül’de Intercontinental Otel Taksim’de ücretsiz olarak 12:30-18:00 arasında gerçekleşecek.

Katılımcı işletme okulları:

  • Alliance Manchester Business School
  • University of Toronto - Rotman
  • IE Business School
  • Arizona State University - Carey
  • Hult International Business School
  • IESE Business School
  • Simon Fraser - Beedie
  • WHU – Otto Beisheim School of Management
  • Warwick Business School
  • GISMA Business School

Detaylı bilgi ve ücretsiz kayıt için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
mba finans bankacılık

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