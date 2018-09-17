MBA Okulları eğitime başladı

İSTANBUL (AA) - Medicana Eğitim Grubu, MBA Okulları ile “fark yaratmak için” çıktığı yolculuğun ilk gününde öğrencileriyle buluştu.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, Medicana, eğitim alanında yenilikçi bir yapı oluşturmanın hayali ve hedefiyle anaokulu ile başlayıp üniversite bitimine kadar devam edecek bir eğitim organizasyonu oluşturarak Türkiye'nin geneline hizmet vermeye başlıyor.

Sağlık alanında çeyrek asrı aşkın bir deneyime ve insanlara hizmet sunmak konusunda birikime sahip olan Medicana, eğitim sektörüne MBA Okulları ile giriş yaptı.

Sağlıktan sonra eğitim alanında da varlık göstererek hizmet ağını genişletecek olan Medicana Eğitim Grubu'nun ilk kampüsleri İstanbul ve Ankara'da açılıyor.

Başarılı, Türkiye ve dünyaya hayırlı olacak çocuklar yetiştirmeyi ilke edinen MBA Okulları, ailelerin özellikle tercih edeceği bir okul olmak için kurguladığı kendine özel sistemi ile sektörde başlangıcını yapıyor.

"Sağlık ve eğitim" gibi toplumsal yaşamın, en temel ve öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan bu iki yaşamsal alanda da Medicana markasıyla topluma hizmet etmek gayretiyle harekete geçen grup, eğitimde Türkiye ile birlikte eş zamanlı olarak dünyada da okullar açmayı hedefliyor.