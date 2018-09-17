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MBA Okulları eğitime başladı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

Medicana, sağlıktan sonra eğitim alanında da önemli başarılara imza atmak için ilk adımını "çocukların hayallerine sahip çıkarak" attı - Eğitim alanında da varlık göstererek hizmet ağını genişletecek olan Medicana Eğitim Grubu'nun ilk kampüsleri İstanbul ve Ankara'da açılıyor

İSTANBUL (AA) - Medicana Eğitim Grubu, MBA Okulları ile “fark yaratmak için” çıktığı yolculuğun ilk gününde öğrencileriyle buluştu.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, Medicana, eğitim alanında yenilikçi bir yapı oluşturmanın hayali ve hedefiyle anaokulu ile başlayıp üniversite bitimine kadar devam edecek bir eğitim organizasyonu oluşturarak Türkiye'nin geneline hizmet vermeye başlıyor.

Sağlık alanında çeyrek asrı aşkın bir deneyime ve insanlara hizmet sunmak konusunda birikime sahip olan Medicana, eğitim sektörüne MBA Okulları ile giriş yaptı.

Sağlıktan sonra eğitim alanında da varlık göstererek hizmet ağını genişletecek olan Medicana Eğitim Grubu'nun ilk kampüsleri İstanbul ve Ankara'da açılıyor.

Başarılı, Türkiye ve dünyaya hayırlı olacak çocuklar yetiştirmeyi ilke edinen MBA Okulları, ailelerin özellikle tercih edeceği bir okul olmak için kurguladığı kendine özel sistemi ile sektörde başlangıcını yapıyor.

"Sağlık ve eğitim" gibi toplumsal yaşamın, en temel ve öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan bu iki yaşamsal alanda da Medicana markasıyla topluma hizmet etmek gayretiyle harekete geçen grup, eğitimde Türkiye ile birlikte eş zamanlı olarak dünyada da okullar açmayı hedefliyor.

Grup, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde eğitim ve öğretim verecek MBA Okulları'nın yanı sıra üniversite düzeyinde de eğitim için çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim Grubu çatısı altında Türkiye'nin eğitim vizyonuna büyük katkı sağlamayı hedefleyen ve uzun yıllardır hayal ettiği projeyi MBA Okulları ile gerçeğe dönüştüren Medicana Grup, eğitimin farklı alanlarında da yatırımlarına devam edecek.

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- MBA Okulları'nın eğitim vizyonu

Bilim, teknoloji ve sayısal alanlarda ağırlıklı eğitim vermeyi hedefleyen MBA Okulları, aynı zamanda bilimin yanı sıra güzel sanatlar ve uygulamalı sanatlarda öğretim sunuyor.

Okullar ulusal ve uluslararası eğitim uygulamalarında başarılı, dünya özelinde kalite standartlarını yakalamış, çağdaş yenilikleri çok yakından takip eden ve birçok eğitimsel yeniliğe öncülük eden, gelecek nesillerle birlikte mükemmel bir dünya yaratmak için kendini ve toplumu sürekli geliştiren, mutlu ve özgür insanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

MBA Okulları, her çocuğun bireysel farklılıklarını, yetenek, ilgi ve becerilerini dikkate alarak onları geleceğe başarılı bir şekilde hazırlamayı ilke edinerek tüm öğrencilerine ve velilerine kalitesi yüksek, çok yönlü ve zengin bir eğitim hizmeti sunuyor.

Eğitim kurumu, yetiştireceği nesillerin sevgi, saygı, güven, başarma azmi, geleceği şekillendirme sorumluluğuna ve Medicana Bilimler Akademisi ruhuna sahip olmasına olanak tanıyacak bir eğitim sistemi kurguluyor.

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- MBA Okulları ve eğitim içeriğinin farklılıkları

Açıklamada verilen bilgiye göre, MBA Okulları, eğitimde kalite yönetimi sistemine sahip, uluslararası akreditasyonların üyesi, yüksek kalitede ve ihtiyaca uygun yabancı dillerin eğitimini veren, dünya standartlarındaki güncel eğitimi izleyerek uyguluyor.

Eğitimde, güçlü ve özgün bir akademik müfredat sunan eğitim kurumu, öğrencilerine, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına yönelik becerileri kazandırarak çok yönlü ve çoklu zeka önceliğiyle eğitim veriyor.

Okullar, öğretim sürecinde uluslararası eğitim sistemlerinden faydalanarak, farklı öğrenme modellerini uygulamasının yanı sıra üstün zekalı öğrenciler için sunacağı eğitimin içinde özel uygulama ve takip programlarına da yer veriyor.

Eğitimde teknoloji kullanımı konusunda da öncü çalışmaları uygulayan kurum, verilen eğitimin çıktılarının ölçümlenmesi için özgün ve güçlü bir ölçme ve değerlendirme sistemi uygulayacak.

Sistem, rehberlik ve mentorluk sisteminin yanı sıra veli-öğretmen ve yöneticilerin de dahil olacağı Medicana Akademi adını verdiği yapıyla da desteklenecek.

MBA Okulları, mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerine, birden fazla diplomaya sahip olma fırsatı sağlarken, yaşam boyu öğrenme ilkesiyle sunacağı hizmetle, öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerini kazanmasına öncelik veriyor.

Sözel, sayısal, bilimsel, bilgi ve haberleşme teknolojisi, finansal, kültürel okuryazarlık başta olmak üzere öğrencilere farklı beceriler kazandırmayı hedefleyen kurum, öğrencilerini yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve iş birliği becerileriyle donatacak.

MBA Okulları, eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerinin meraklı, sorumluluk alabilen, kararlı, kolay uyum sağlayabilen, toplumsal ve kültürel farkındalığı yüksek, liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çalışacak.

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